Минская область с общим намолотом 350 тыс. т. зерна - лидер уборочной

Строгое соблюдение агротехнологий - гарант успеха в большом хлебном деле и инвестиция в продовольственную безопасность Беларуси. Хозяйства Минской области активно включились в жатву и наращивают темп.

Центральный регион с общим намолотом 350 тыс. т нового урожая - лидер уборочной кампании среди регионов страны. Достигать таких успехов помогает слаженная работа хлеборобов, готовность техники и зерносушильных комплексов.

Из-за переменчивой погоды и дождя зерно досушивают и доводят до необходимой кондиции на зернотоках. Так, в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района на сушилку с полей привозят и озимый рапс. Масличная культура, богатая белком, - стратегическая для АПК и, в частности, для животноводства.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"В среднем за день мы можем пересушить более 136 тыс. т. У нас более 400 различных зерносушильных комплексов, соответственно, мы готовы справиться с той задачей, которую сегодня нам будет преподносить природа".

Сегодня на контроле каждый колос, он на вес золота, ведь собранный общий каравай позволит обеспечить потребности Беларуси и заработать на экспортных поставках.

Минская область планирует собрать в 2026 году урожай в 3 млн тонн с учетом рапса и кукурузы.