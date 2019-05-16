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Минская область и Чехия активизируют торгово-экономические и гуманитарные отношения
Делегация из чешского края Высочина, которая сегодня посещает Солигорск, особенно заинтересована в сотрудничестве в сферах здравоохранения и образования. Так, гости изучили опыт организации инновационного центра пожарной безопасности.
Перспективы создания совместных предприятий обсуждали уже на переговорах с участием руководства регионов
Здесь заинтересованность в таких сферах, как деревообработка, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство. Итогом встречи стало подписание дорожной карты развития сотрудничества между Минской областью и краем Высочина Чехии на ближайшие два года. Визит чешской делегации продолжится и завтра. Гости посетят фабрику "Слуцкие пояса", а также БНТУ в столице.
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