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Минская область и китайская провинция Гуандун активизируют торгово-экономические и гуманитарные отношения
Особый интерес - к науке, образованию, а также мясо-молочной промышленности. Как отметили на сегодняшней встрече в Минском облисполкоме, в сфере АПК свои услуги готовы предложить молочный и мясной комбинаты Молодечно. Кстати, этот город центрального региона и китайский Юньфу планируют стать побратимами. Их руководители подписали соглашения о намерениях.
Китайский Юньфу - один из туристических и промышленных кластеров провинции Гуандун. Здесь добывают более 20 видов полезных ископаемых. Также он известен как древний китайский центр резьбы по камню.
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