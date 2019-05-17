Минская область и китайская провинция Гуандун активизируют торгово-экономические и гуманитарные отношения

Особый интерес - к науке, образованию, а также мясо-молочной промышленности. Как отметили на сегодняшней встрече в Минском облисполкоме, в сфере АПК свои услуги готовы предложить молочный и мясной комбинаты Молодечно. Кстати, этот город центрального региона и китайский Юньфу планируют стать побратимами. Их руководители подписали соглашения о намерениях.



Китайский Юньфу - один из туристических и промышленных кластеров провинции Гуандун. Здесь добывают более 20 видов полезных ископаемых. Также он известен как древний китайский центр резьбы по камню.



