Строительство центра и перспективы создания совместных предприятий - Минская область и китайский Чунцин обсуждают новые направления сотрудничества. Сегодня в центральный регион из Поднебесной прибыла большая делегация во главе с мэром города Чунцин. Гости привезли и конкретные бизнес-предложения - построить в Минской области большой современный центр распределения товаров. Центральный регион может стать логистическим узлом для китайских товаров в Европу. Уже завтра в Минскую область из города Чунцин прибывает первый железнодорожный состав - 41 вагон с качественной одеждой и высокотехнологичными товарами.