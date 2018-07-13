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Минская область и китайский Чунцин обсуждают новые направления сотрудничества

Строительство центра и перспективы создания совместных предприятий - Минская область и китайский Чунцин обсуждают новые направления сотрудничества. Сегодня в центральный регион из Поднебесной прибыла большая делегация во главе с мэром города Чунцин. Гости привезли и конкретные бизнес-предложения - построить в Минской области большой современный центр распределения товаров. Центральный регион может стать логистическим узлом для китайских товаров в Европу. Уже завтра в Минскую область из города Чунцин прибывает первый железнодорожный состав - 41 вагон с качественной одеждой и высокотехнологичными товарами.

Город Чунцин - один из автомобильных центров Китая. За год здесь выпускают почти 3 миллиона автомобилей. При этом местные предприятия отдают предпочтение и белоруской технике - Минская область поставляет сюда жодинские БелАЗы. 

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