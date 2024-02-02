Минская область и Татарстан расширяют деловые отношения
Наращивание экспорта, промышленное сотрудничество и проекты в гуманитарной сфере. Минская область и Татарстан расширяют деловые отношения.
Планы обсудили во время встречи председателя Миноблисполкома Александра Турчина с руководителем Госсовета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. В 2019-м связи укрепили после подписания соглашения о сотрудничестве. С того времени товарооборот удалось нарастить. В прошлом году наторговали более чем на 17 млн долларов. Появились и новые перспективы с акцентом на импортозамещении.
Программа визита парламентской делегацииРеспублики Татарстан в Беларусь насыщена деловыми встречами и посещением крупнейших предприятий центрального региона.