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Минская область, лидер по намолотам по стране, приближается к завершению уборочной
Собрано более миллиона 922 тысяч тонн хлеба, что почти на 300 тысяч тонн больше за прошлогодний общий намолот. Осталось обработать 3 % полей. Хозяйства Воложинского, Логойского, Любанского и Борисовского районов также приближаются к завершению жатвы.
И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 159 тысяч тонн зерна. Далее идет Минский район с намолотом свыше 150 тысяч тонн. И не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии собрали более 145 тысяч тонн.
Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Дзержинский район - 57. В тройке лидеров Клецкий и Минский районы. Там зерновые дают по 56 центнеров с гектара. Средняя урожайность на сегодня значительно выше прошлогодней - 41 центнер с гектара.
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