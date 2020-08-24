Минская область, лидер по намолотам по стране, приближается к завершению уборочной

Собрано более миллиона 922 тысяч тонн хлеба, что почти на 300 тысяч тонн больше за прошлогодний общий намолот. Осталось обработать 3 % полей. Хозяйства Воложинского, Логойского, Любанского и Борисовского районов также приближаются к завершению жатвы.



И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 159 тысяч тонн зерна. Далее идет Минский район с намолотом свыше 150 тысяч тонн. И не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии собрали более 145 тысяч тонн.



Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Дзержинский район - 57. В тройке лидеров Клецкий и Минский районы. Там зерновые дают по 56 центнеров с гектара. Средняя урожайность на сегодня значительно выше прошлогодней - 41 центнер с гектара.



