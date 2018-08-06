ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Минская область приближается к первому миллиону тонн зерна

Работа на полях идет планомерно, днем обрабатывается около 5 % площадей, свыше 67 % убрано.

Пока намолочено чуть более 960 тысяч тонн. Южные районы - в лидерах.

На первом месте по намолотам остается Слуцкий район. Его вклад в общий каравай - 103 тысячи тонн. За ним идут хлеборобы из Несвижского - у них более 96 тысяч.

Самый урожайный по-прежнему Несвиж - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Дзержинский и Минский районы - здесь примерно 43 и 42 центнера с гектара соответственно.  

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все