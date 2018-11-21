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Минская область расширяет экспортные рынки мясо-молочной продукции

Сыродельный комбинат Слуцка активизирует поставки в страны Азии. Сухое молоко и масло экспортируются в Арабские Эмираты и Японию. А в планах - Сирия. Стратегическое направление - Китай, где белорусская продукция находит все больше потребителей. В перспективе слуцкие молочники поставят в этот регион и мороженое.

Предприятия по переработке мяса акцент делают на продукты из говядины. За один из таких на недавней международной выставке продуктов питания в Москве слуцкие промышленники отмечены золотой медалью.

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