С пользой для экономики и экологии! Минская область развивает переработку отработанных автомобильных и промышленных масел. Завод в Крупках работает над созданием новых специальных веществ для повышения эффективности минеральных удобрений. Предприятие выпускает более полусотни видов готовой продукции и для таких сфер, как возведение жилья и машиностроение. 90 процентов выпущенного экспортируется. Основные направления - Германия и Польша.