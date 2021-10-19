Минская область ставит задачу увеличить экспорт продовольствия в Китай и страны Средней Азии

Если брать общемировую тенденцию, то как раз более высокомаржинальные продукты - это группа элитных сыров. Мы всегда в поисках новых клиентов и расширяем географию наших отгрузок. Сейчас планируем поставки в Узбекистан и Казахстан. Это пробные партии.

Сергей Карасев, главный специалист молокоперерабатывающего предприятия