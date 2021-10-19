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Минская область ставит задачу увеличить экспорт продовольствия в Китай и страны Средней Азии

На ближайшие годы Минская область ставит задачу увеличить экспорт продовольствия в Поднебесную до 200 миллионов долларов, что вдвое выше актуального уровня. Сегодня доля пищевой и сельхозпродукции в общем объеме белорусского экспорта в КНР уже 40 %. Еще одно перспективное экспортное направление для переработчиков молока - страны Средней Азии. Так, предприятие из Борисова делает акцент на производство сыров длительного срока созревания. Всего около десятка видов.

Если брать общемировую тенденцию, то как раз более высокомаржинальные продукты - это группа элитных сыров. Мы всегда в поисках новых клиентов и расширяем географию наших отгрузок. Сейчас планируем поставки в Узбекистан и Казахстан. Это пробные партии.
Сергей Карасев, главный специалист молокоперерабатывающего предприятия


В планах борисовского предприятия также выход с элитными сырами на рынки таких стран, как Сербия и Болгария.

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