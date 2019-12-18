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Минская область усиливает промышленный потенциал
Промышленный потенциал Минской области в следующем году усилят новые производства в Жодино, а также в свободной экономической зоне "Минск". В частности, это новый корпус завода по выпуску электропоездов "Штадлер". Как рассказали сегодня на совете по предпринимательству с участием губернатора Александра Турчина, акцент в привлечение инвесторов центральный регион будет делать и на районы, отдаленные от столицы. Добавим, что сегодня малый и средний бизнес в Минской области формирует уже 40 % налоговых поступлений в бюджет.
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