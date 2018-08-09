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Минская область в 10 раз увеличила количество льготных земель
Еще один шаг в либерализации бизнеса. Территорий с преференциями для открытия своего дела станет больше. Сегодня депутаты от Минского региона проголосовали за увеличение в 10 раз списка льготных земель. Речь идет о 345-м Указе "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания".
Он дает право предпринимателям работать в селах за базовую в месяц, а в малых городах юрлицам платить только налог на прибыль - 6 %. Но вот списки этих земель определяет местная власть. Перечень остается открытым и может дополняться с учетом скудного ассортимента и просто нехватки магазинов, объектов бытового обслуживания и общепита.
Первоначально Минская область включила в список льготных земель только два района - Борисовский и Пуховичский. В итоге за полгода в области появилось только 4 новых субъекта хозяйствования, тогда как в Гродненской области - более 320. Там преференции действуют на 99 % территорий. Хорошие показатели и на Витебщине - 220 новых бизнесов при 90-процентном охвате земель.
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