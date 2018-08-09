Минская область в 10 раз увеличила количество льготных земель

Еще один шаг в либерализации бизнеса. Территорий с преференциями для открытия своего дела станет больше. Сегодня депутаты от Минского региона проголосовали за увеличение в 10 раз списка льготных земель. Речь идет о 345-м Указе "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания".

Он дает право предпринимателям работать в селах за базовую в месяц, а в малых городах юрлицам платить только налог на прибыль - 6 %. Но вот списки этих земель определяет местная власть. Перечень остается открытым и может дополняться с учетом скудного ассортимента и просто нехватки магазинов, объектов бытового обслуживания и общепита.