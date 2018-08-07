Минская область в лидерах по намолоту зерна - собрано свыше одного миллиона тонн

Конкретные цифры уборочной на сегодняшний день. В лидерах по намолоту Минская область - здесь собрано уже свыше одного миллиона тонн. Совсем скоро к этой цифре приблизится и Брестский регион. В Гродненском убрано почти 90 процентов площадей. Почти поровну по намолоту у Витебской и Могилевской областей. Больше всего предстоит поработать аграриям Гомельского региона - здесь на счету пока меньше всего. Сейчас каравай весит 3 миллиона 856 тысяч тонн. Убрано почти две трети площадей. Всего же в этом году планируют собрать около семи миллионов тонн зерна с учетом кукурузы.