Минский городской технопарк в 2025 году выпустит продукции на 350 млн белорусских рублей

На территории Минска есть три технопарка. В Минском городском работают уже 72 кампании. Объем выпуска продукции резидентов в 2025 году достигнет 350 млн белорусских рублей. А в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" выручка от реализации продукции увеличилась на 160 %. Создано 40 новых рабочих мест, в том числе и для студентов университета.