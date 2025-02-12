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Минский городской технопарк в 2025 году выпустит продукции на 350 млн белорусских рублей

Научные разработки должны находить практическое применение, быть инновационными и приносить доход. Такая позиция распространена в Беларуси.

На территории Минска есть три технопарка. В Минском городском работают уже 72 кампании. Объем выпуска продукции резидентов в 2025 году достигнет 350 млн белорусских рублей. А в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" выручка от реализации продукции увеличилась на 160 %. Создано 40 новых рабочих мест, в том числе и для студентов университета.

В перспективе в белорусской столице планируют создать еще три новых технопарка. Сейчас формируется их концепция.

Минский городской технопарк