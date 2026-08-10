Минский моторный завод будет производить двигатели мощностью от 450 до 600 лошадиных сил
Минский моторный завод за год выпустил более 45 тыс. единиц продукции за счет разработки, испытаний и вывода на рынок новых видов продукции.
В 2025 году предприятие получило Государственный знак качества, а двигатели Минского моторного поставляются на конвейеры более полусотни предприятий Беларуси, России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Александр Ботвинник, гендиректор Минского моторного завода:
"В отдельных модификациях двигателя фактически 99,8 % комплектующих, которые мы приобретаем, это комплектующие Союзного государства. И мы можем с уверенностью сказать, что двигатель моторного завода - это двигатель Союзного государства. Мы поставили перед собой амбициозную задачу - реализовать в этом году проект, связанный с изготовлением и проведением испытаний двигателя от 450 до 600 лошадиных сил".
Двигатели предприятия давно зарекомендовали себя как надежные силовые агрегаты для сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники. В этом году линейка продукции будет расширена на два новых двигателя - для карьера, моря и спецтехники.