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Минский автомобильный завод планирует в 2024 году значительно увеличить объем продукции
Ставка на модернизацию, а также инновационные модели техники. Минский автомобильный завод планирует в нынешнем году выпустить на 2 тыс. единиц техники больше, чем в прошлом. На рост объемов влияет в том числе повышенный спрос как на автобусы, электробусы, так и на грузовые машины.
По словам руководства холдинга, среди приоритетов - кооперация с российскими машиностроителями. Среди новинок - мусоровоз на шасси МАЗ, который отличается повышенной маневренностью. Грузовик оптимально работает в условиях больших городов.
Кстати, всего в регионах России у МАЗа уже более 30 корпоративных партнеров, которые используют шасси автозавода для дорожно-строительной, коммунальной и другой техники. Этот год для завода юбилейный - предприятию исполнится 80 лет.
Целевая задача стоит в том, чтобы произвести дополнительно более 2 тыс. единиц автотехники в 2024 году, увеличить экспорт на 30 млн, прирасти в определенных нишах пассажирской и грузовой техники. И, конечно же, активно работать по реализации инновационных проектов. Это развитие полноприводной техники, модернизация мостов на термомеханическом заводе.
По итогам прошлого года Минский автозавод выпустил 1800 единиц только пассажирской техники. В планах увеличить этот объем до 3 тыс. машин благодаря реализации крупного инвестпроекта. На месте старых корпусов сегодня МАЗ возводит новые цехи, где будет налажен выпуск автобусов.
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