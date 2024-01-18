Минский автомобильный завод планирует в 2024 году значительно увеличить объем продукции

Ставка на модернизацию, а также инновационные модели техники. Минский автомобильный завод планирует в нынешнем году выпустить на 2 тыс. единиц техники больше, чем в прошлом. На рост объемов влияет в том числе повышенный спрос как на автобусы, электробусы, так и на грузовые машины.

По словам руководства холдинга, среди приоритетов - кооперация с российскими машиностроителями. Среди новинок - мусоровоз на шасси МАЗ, который отличается повышенной маневренностью. Грузовик оптимально работает в условиях больших городов.

Кстати, всего в регионах России у МАЗа уже более 30 корпоративных партнеров, которые используют шасси автозавода для дорожно-строительной, коммунальной и другой техники. Этот год для завода юбилейный - предприятию исполнится 80 лет.

Целевая задача стоит в том, чтобы произвести дополнительно более 2 тыс. единиц автотехники в 2024 году, увеличить экспорт на 30 млн, прирасти в определенных нишах пассажирской и грузовой техники. И, конечно же, активно работать по реализации инновационных проектов. Это развитие полноприводной техники, модернизация мостов на термомеханическом заводе. Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"