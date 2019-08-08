Ровесник освобождения Беларуси, вместе со строительством которого развивалась вся столица. Минский автозавод отмечает 75-летие. Основные торжества пройдут завтра на площади у Дворца культуры МАЗ. На выставке техники пройдет презентация пассажирского автобуса нового поколения. Тут же соберутся и ветераны автоспорта на своих грузовиках. Одним из самых зрелищных моментов празднования юбилея станет выступление силача Дмитрия Белайца. Около центральной проходной автозавода в 14:00 он планирует установить новый мировой рекорд в силовом экстриме.