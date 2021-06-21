Минский городской технопарк и "Великий камень" проводят конкурс стартапов

Минский городской технопарк и "Великий камень" впервые в Беларуси проводят конкурс стартапов. Проекты будут состязаться за победу в нескольких номинациях. В каждой призовой фонд составляет: запервое место 3 тыс. долларов, за второе1,5 тыс. и за третью позицию 500 долларов. Заявка на участие заполняется до 25 июня включительно на сайте столичного технопарка. Финалистов отберут 26 июня (не более десяти проектов в каждой номинации). 29-30 июня состоится очная презентация проектов перед экспертами.