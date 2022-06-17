Минский городской технопарк осваивает территорию бывшего завода "Мотовело"

Новая локация и новый масштаб возможностей! Минский городской технопарк выходит за рамки своей площадки и осваивает территорию бывшего завода "Мотовело". В перспективе на 27 гектарах разместятся около 200 промышленных компаний. Сейчас для будущих резидентов создают производственные боксы и офисы под ключ. Новички будут заниматься разработкой и выпуском инновационной продукции, ориентированной на экспорт.



Об урбанистических трансформациях столицы с пользой для экономики - Алексей Кондратенко.Когда-то старые и невостребованные корпуса мясокомбината, а сегодня крупнейший в стране научно-технологический кластер! Минский городской технопарк за 10 лет прошел путь глобального "апгрейда". Площадка по улице Солтыса постоянно совершенствовалась. В результате реконструкции и строительства новых производственных боксов сюда постоянно приходили компании. Сегодня здесь уже 45 резидентов. Сфера их деятельности - от производства электроприборов до фармакологии.И вот Минский городской технопарк масштабирует свою деятельность и бизнес. Новая история начинается снова в старой индустриальной зоне города.



Площадка бывшего столичного "Мотовело" - для промышленников удобная городская локация. Рядом Партизанский проспект, недалеко и центр Минска. Одно из преимуществ и в том, что будущим инвесторам здесь будет просторно.



Среди первых резидентов - Мотовелозавод. Многим хорошо знакомы бренды велосипедов "Аист" и мотоциклов "Минск". Один из цехов легендарного предприятия, где выпускают рама-комплекты, готовится к переезду в новое помещение. Его сейчас реконструируют. Там же установят и новое оборудование.



Дмитрий Чарный, директор учреждения по управлению имуществом ТЭС МГТ:

Основная задача - в краткие и сжатые сроки произвести модернизацию цехов, плюс тепловую модернизацию. Это нужно для установки нового современного оборудования для производства мото- и велотехники. Будет современная покраска.



Компании-новички будут заниматься разработкой и выпуском инновационной продукции, ориентированной на экспорт. Кстати, для этого резидентов, которые придут на Партизанский проспект, ждет немало преференций, среди которых специальный льготный режим.



Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Мы сейчас живем в такое переломное время, когда важно зацепиться и занять свою нишу в меняющихся логистических цепочках. Таким образом, для предпринимателей здесь предусмотрено освобождение от налога прибыли в течение 5 лет с момента регистрации в качестве резидента Минского городского технопарка, а также освобождение от ввозных таможенных пошлин и других платежей на оборудование, которое завезут в страну и установят на этой площадке.



Важно и то, что Мотовелозавод развивает и такой актуальный тренд, как "электро". Так, в серийное производство планируют запустить ноу-хау предприятия - электроквадроциклы.



Максим Цуран, замдиректора ООО "Мотовелозавод":

Для двух человек и городских поездок это вполне себе функциональная вещь. По расчетам, на одной зарядке он будет проезжать 100 километров. И максимальная скорость не более 70-80 километров. Самое главное, на что мы делаем ставку в инновационных продуктах, это электровелосипед. Это для пользователей уже не просто для отдыха, а именно как транспортное средство.

Для привлечения инвесторов и поддержки их деятельности отныне в технопарке есть новый партнер. Городской научно-технический кластер подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством инвестиций и приватизации.



Биотехнологии и зеленая химия, инженерная экология и робототехника - те направления, которые вливают свежие силы в развитие экономики столицы. Специалистов готовят уже с юности. С нового учебного года для креативных школьников появится и новая площадка. Это Национальный детский технопарк.