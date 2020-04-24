Минский городской технопарк пополняется новыми резидентами

Место, где монетизируют интеллектуальные разработки. Минский городской технопарк пополняется резидентами. Для этого летом сдадут новое производственное здание. Сами компании получают не только цеха и офисы, но главное - административную поддержку со стороны города. Так, одна из них производит кофетабы. Разработка позволяет наслаждаться всегда свежим напитком в чашке и, следовательно, не использовать кофемашину. Кстати, зерно доставляют напрямую в столицу от фермеров со всего мира.Минск также поддерживает самых молодых интеллектуалов и изобретателей. Специально для них через год построят Национальный детский технопарк.



