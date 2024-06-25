Минский хладокомбинат № 2 расширит мощности по производству мороженого

Минский хладокомбинат № 2 планирует расширить мощности по производству мороженого, учитывая высокие объемы производства и темп роста. За полугодие предприятие выпустит около 2,5 тыс. тонн мороженого, а за год не менее 4,5 тыс. тонн. Бизнес-план сформирован с темпом роста около 110 % к показателю 2023 года.