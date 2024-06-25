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Минский хладокомбинат № 2 расширит мощности по производству мороженого
Минский хладокомбинат № 2 планирует расширить мощности по производству мороженого, учитывая высокие объемы производства и темп роста. За полугодие предприятие выпустит около 2,5 тыс. тонн мороженого, а за год не менее 4,5 тыс. тонн. Бизнес-план сформирован с темпом роста около 110 % к показателю 2023 года.
Увеличивается и экспорт. С начала 2024 года были заключены новые контракты на поставку мороженого в Грузию и Китай, ведутся переговоры с Узбекистаном. Также была расширена география продаж в областных центрах Беларуси.