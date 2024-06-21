Минский молочный завод намерен расширить свое присутствие на рынке Африки

Минский молочный завод №1 продолжает переговоры с потенциальными африканскими покупателями для расширения своего присутствия на континенте. Важным пунктом плана стало сегодняшнее посещение предприятия премьер-министром Королевства Эсватини Расселом Ммисо Дламини. Делегацию познакомили с производственными мощностями молочного завода и ассортиментом выпускаемой продукции, сообщает БЕЛТА.

Молочный холдинг состоит из пяти производственных площадок, четырех сельскохозяйственных филиалов и ряда торговых точек на территории разных стран. В сутки предприятия холдинга перерабатывают 1,6 тыс. т молока. Из молока здесь производят все, кроме мороженого: полный перечень цельномолочной продукции от стерилизованного молока до сыров с голубой плесенью, твердых и полутвердых сыров. На промышленные рельсы поставлено и производство технического козеина.

"Поскольку мы находимся в Минске, то несем серьезную социальную нагрузку, в том числе производим большое количество детской продукции. Также мы обеспечиваем школы, детские сады, больницы, армию, что накладывает на нас дополнительную ответственность за качество нашей продукции. В столице у нас расположены две производственные площадки, где мы выпускаем ту самую социальную продукцию", - рассказывает генеральный директор Тамара Чичиро.

Делегации показали линейку розлива молока, йогуртный цех, фасовку сыра фету. "Мы отгружаем свою продукцию в Египет, была поставка и в Мавританию, ждем повторной заявки. Прорабатываем также выход на рынок Зимбабве и Новой Гвинеи. Мы обменялись всей интересующей потенциальных покупателей информацией и предоставили образцы для оценки", - рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Лилия Шамардинова.

Речь идет о поставках сухого обезжиренного молока. К слову, после присоединения к холдингу еще одного предприятия - "Молочный гостинец" - появилась возможность выпуска сухого цельного молока, которое в ближайшее время будет предложено африканским партнерам. "Поставкам предшествует длительный переговорный процесс, нам надо дать время клиентам на исследование образцов. Нужно соблюсти все условия входа продукции на чужой рынок. Тем не менее африканский рынок для нас очень интересен, и потенциал для роста там обширный", - считает замгендиректора по коммерческим вопросам.

В целом страны Африки из общего объема экспортных поставок Минского молочного завода №1 занимают менее 1%. Данный рынок нов для белорусских производителей молочной продукции. Определенные препоны имеют место в логистике и процедуре оплаты за поставленный товар. Но отечественные предприятия, в частности Минский молочный, стараются находить взаимовыгодные для двух сторон пути развития, которые будут способствовать наращиванию прибыли.

"Делегации мы представим весь ассортимент выпускаемой нами продукции, а это более 300 наименований. С учетом времени, которое требуется для доставки товара в Африку - это около 2-3 месяцев, интерес для африканских партнеров могут представлять сухие молочные продукты и стерилизованное молоко, срок годности которого достигает 9-12 месяцев", - уточнила Лилия Шамардинова.