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Минский моторный завод за пять месяцев увеличил объемы более чем в 3,5 раза
Санкционное давление как стимул к импортозамещению и созданию собственных технологий в производстве. Этой формулой успешно пользуются многие белорусские предприятия. Одно из них - Минский моторный завод. Предприятие успешно выполняет все показатели социально-экономического развития и по итогам прошлого года нарастило внешние поставки почти на 12 %. Положительная динамика и в нынешнем - уверенно растет спрос на спецтехнику. Подробности у Алины Лаппо.
Минский моторный - важное звено в цепочке национального автомобилестроения. Без двигателя ни одна машина не поедет. Движение завода сегодня идет в непростых условиях, к пандемии прибавились и внешние ограничения. Но проверку на прочность наш производитель прошел. По итогам прошлого года предприятие нарастило внешние поставки почти на 12 %. Хорошая динамика и в нынешнем году. Устойчиво растет спрос на специальную технику. За пять месяцев объемы ее реализации увеличились более чем в 3,5 раза. Кроме рынков России, минские моторыпоставляют в страны СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. Всего же география поставок - свыше 40 государств.
По итогам года темп экспорта продукции планируемый - 112 %. Выполнение ключевых показателей и реализация продукции за 5 месяцев текущего года позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и говорить о достаточно эффективной работе предприятия, что является необходимым условием для тестирования в разработку новой продукции для морального и материального стимулирования работников, а также для проведения комплексной модернизации производства.Ежегодно с конвейера сходит порядка 45 тысяч современных моторов. Они не только тише, но и скромнее в поглощении топлива. Минимум на треть. Причем комплектующие в двигателях отечественного производства. Сегодня импортозамещение на предприятии, можно сказать, что образцовое. Как показывает практика, заменить импортное можно и своим, отечественным.
Мы уже не первый год работаем по импортозамещению. Еще несколько лет назад была сформирована программа. С сегодняшними условиями мы начали более интенсивно заниматься импортозамещением. Создано специальное конструкторское бюро. Конструкторская служба постоянно занимается разработкой новой продукции, в этом году стейдж 5 разработали конкретно под МТЗ. Трактор с нашим двигателем с экологическим уровнем проходит успешные испытания.
Двигатель прогресса: ММЗ активно обновляет производственные линии
На предприятии говорят, что смотреть уверенно в завтрашний день позволяет модернизация производства. Это залог успешной работы и преимущество среди конкурентов. Из года в год цеха и производственные линии получают новое высокотехнологичное оборудование.
В рамках развития отраслевой лаборатории был закуплен промышленный томограф, который позволяет нам визуализировать как внешнюю, так и внутреннюю структуру измеряемого объекта, строить модели и на стадии проектирования получать дефекты, которые не видны невооруженным взглядом. В прошлом году инвестировано было порядка 22,5 миллиона рублей. В этом году предусмотрено освоение в объеме 25 миллионов рублей.
Производители моторов к посевной готовятся похлеще аграриев.
Именно от того, что за двигатель стоит на тракторе или комбайне, в итоге зависит, с каким караваем будет страна. Поэтому к проверке качества выпускаемой продукции подход на предприятии серьезный.
Мы в этом году стали призерами премии правительства по качеству. От качества зависит повторная покупка. Не будет качества - не будет повторной покупки, а по всем цифрам видно, что у моторного завода объемы растут, продукция пользуется спросом.
Рост объема и производства, и продаж - это большой труд заводчан. Их свыше трех тысяч человек. Работников стараются материально поддерживать, лучших дополнительно поощряют. Ведь это хорошая мотивация трудиться на результат и покорять новые вершины.
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