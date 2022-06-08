Минский моторный завод за пять месяцев увеличил объемы более чем в 3,5 раза

По итогам года темп экспорта продукции планируемый - 112 %. Выполнение ключевых показателей и реализация продукции за 5 месяцев текущего года позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и говорить о достаточно эффективной работе предприятия, что является необходимым условием для тестирования в разработку новой продукции для морального и материального стимулирования работников, а также для проведения комплексной модернизации производства. Ежегодно с конвейера сходит порядка 45 тысяч современных моторов. Они не только тише, но и скромнее в поглощении топлива. Минимум на треть. Причем комплектующие в двигателях отечественного производства. Сегодня импортозамещение на предприятии, можно сказать, что образцовое. Как показывает практика, заменить импортное можно и своим, отечественным.

Анна Кодымова, начальник управления ММЗ

