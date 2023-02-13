Минский мотовелозавод получит 6,5 млн руб. из инновационного фонда

Минский мотовелозавод в этом году получит 6,5 миллиона рублей из инновационного фонда Минского горисполкома. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Согласно документу, данные средства могут направляться на модернизацию производства и изготовление технологической оснастки. Главная цель - увеличение локализации производства импортозамещающих комплектующих мото- и велотехники.