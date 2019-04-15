Промышленный туризм на предприятиях столицы. МТЗ посетила делегация из Германии

Промышленный туризм на предприятиях столицы. Минский тракторный завод разработал маршрут, в котором кроме посещения самого МТЗ кондитерское предприятие, а также жодинский БелАЗ. И сегодня же тракторный завод посетила делегация из немецкого района Баутцен - это Восточная Германия, с которым подписано соглашение о развитии промышленного туризма. Немецкие специалисты планируют привозить и гостей из Европы, которые интересуются историей промышленности в том числе.



Напомним, два года назад немецкий Баутцен и Партизанский район столицы подписали соглашение о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.