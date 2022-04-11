Минский завод шестерен ждет масштабное обновление техники
Белорусская промышленность держит курс на модернизацию! Так, Минский завод шестерен в ближайшее время планирует масштабное обновление техники. Всего 10 новых станков заменят больше сотни единиц устаревшего оборудования. Предприятие работает в основном на внутренний рынок, но часть продукции отгружает и на экспорт. Например, большой популярностью пользуются сельскохозяйственные плуги.
Отметим, экспорт продукции завода по итогам 2021-го превысил 5 миллионов долларов. В этом году цели еще амбициознее.