Минский завод шестерен ждет масштабное обновление техники

Белорусская промышленность держит курс на модернизацию! Так, Минский завод шестерен в ближайшее время планирует масштабное обновление техники. Всего 10 новых станков заменят больше сотни единиц устаревшего оборудования. Предприятие работает в основном на внутренний рынок, но часть продукции отгружает и на экспорт. Например, большой популярностью пользуются сельскохозяйственные плуги.