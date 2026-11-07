Минскому городскому технопарку исполняется 15 лет

Минский городской технопарк - крупнейшей инновационный научно-производственный кластер Беларуси. В нем насчитывается почти 90 резидентов. Сферы деятельности самые разные: машиностроение, биотехнологии, энергетика, оптико-электронные системы.

Из трех площадок технопарка сейчас самая активная и востребованная находится по адресу Партизанский проспект, 8. Здесь располагаются и производственные площадки такого крупного завода как "Мотовело". В честь 15-летия технопарка награды получили заслуженные работники компаний-резидентов.

"Благодаря главе государства были созданы необходимые условия и сам технопарк. На Партизанском проспекте, 8 в белорусской столице была создана вся инфраструктура для разработки новых инновационных продуктов - не только обычных велосипедов, но и электротранспорта: электровелосипедов, электросамокатов, а также комплектующих, которые ранее в республике не производились", - рассказал директор ООО "Мотовелозавод" Сергей Манько.

Николай Ладутько, член Совета старейшин Мингорисполкома: "15 лет назад в Минске работало более тысячи производственных компаний, которые выпускали научно-технологическую высокотехнологическую продукцию. То есть это огромное количество организаций, юридических лиц, в которых работали десятки тысяч людей. И самой главной просьбой этих компаний и организаций было создание условий для их работы".

Деятельность технопарка очень важна для экономики мегаполиса: это стабильный прирост новых рабочих мест, а также рост экспортных продаж. Важно и то, что сам инвестиционно-налоговый климат технопарка способствует продуктивной работе его предприятий.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: "Объем выпуска продукции технопарка в 2025 году составил около 600 млн рублей. В 2026 году он будет больше, однако пока мы не называем точную цифру. Из ожиданий 2026 года в ближайшее время - ввод в эксплуатацию наших объектов на улице Центральной, 47".

До конца 2026 года на базе технопарка пройдут очередные экспертные советы, по итогам которых число компаний-резидентов вырастет. Их будет уже около сотни.