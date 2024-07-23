Минскому заводу колесных тягачей исполняется 70 лет

Шасси для самых больших военных автомобилей и большое семейство техники под маркой "Волат". Юбилей сегодня у Минского завода колесных тягачей. За 70 лет предприятие не только сохранило лидирующие позиции, но серьезно расширило перечень продукции гражданского и военного назначения.

Три года назад МЗКТ представил первый отечественный бронетранспортер с колесной формулой 8х8. Сегодня БТР проходит испытания и в скором времени появится в рядах Вооруженных Сил.

