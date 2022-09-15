Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Беларуси

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства. Об это сообщает РИА Новости.

Согласно этим данным, подобные меры применяются "в ответ на продолжающуюся агрессию РФ в отношении Украины". "Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля", - следует из документа.

При этом ранее министерство финансов США также ввело ограничения против РФ, включив в санкционный список свыше 40 физических и порядка 30 юридических российских лиц.