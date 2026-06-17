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Минтранс РФ планирует построить высокоскоростную магистраль Москва - Минск к 2028-2029 годам
Автор:Редакция news.by
К 2028-2029 годам Минтранс России планирует определить финансовую модель и перейти к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.
Для предварительной проработки проекта российский Минтранс собирается задействовать Евразийский банк развития.
Этот проект будут разрабатывать вместе с российскими железными дорогами. Маршрут Москва - Минск станет вторым по значимости после участка Москва - Нижний Новгород с дальнейшим продлением до Казани.
По оценке ведомства, это направление может дать максимальный экономический эффект. Планируется, что поезда на этой магистрали будут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч. Добраться из Москвы в Минск можно будет за три часа, что в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.