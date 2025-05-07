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Минтранс утвердил план на пассажирские перевозки
В инструкции, утвержденной Минтрансом, прописано минимальное количество рейсов общественного транспорта в разные населенные пункты в зависимости от числа жителей.
Документ опубликован на Национальном правовом портале. Например, во все административные центры сельсоветов должно обязательно выполняться не менее 16 рейсов транспорта в неделю, а с 2026 года - не менее 20.
В агрогородки с численностью населения более 1 тыс. человек должны быть организованы не менее 28 рейсов в неделю. А туда, где живут от 20 до 50 человек, автобус будет ходить не реже 4 раз в неделю.