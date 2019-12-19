Минтранс распределил квоты между перевозчиками товаров в Польшу

Большую часть получил малый бизнес. Об этом накануне сообщил Алексей Ляхнович - первый замминистра транспорта и коммуникаций. Он подчеркнул, что количество разрешений распределено эффективно, возможность участвовать в их получении на равных условиях имели все желающие. Квоты на второй квартал сформируют по итогам первого. Те, кто получили разрешения на перевозки в Польшу, формируют почти 90 % выручки по стране в данной сфере.