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Минтранс распределил квоты между перевозчиками товаров в Польшу

Большую часть получил малый бизнес. Об этом накануне сообщил Алексей Ляхнович - первый замминистра транспорта и коммуникаций. Он подчеркнул, что количество разрешений распределено эффективно, возможность участвовать в их получении на равных условиях имели все желающие. Квоты на второй квартал сформируют по итогам первого. Те, кто получили разрешения на перевозки в Польшу, формируют почти 90 % выручки по стране в данной сфере.

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