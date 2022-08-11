Минус более 430 голов КРС - экс-директора одного из хозяйств Глусского района взяли под стражу

В сокрытии падежа крупного рогатого скота подозревают экс-директора одного из хозяйств Глусского района Могилевской области. Сегодня его взяли под стражу. Это уже третье уголовное дело в отношении руководителя хозяйства. Общий ущерб оценивают более чем в 12 000 рублей. Подробности сельскохозяйственного преступления у Владислава Бондаря.

Результат безответственности

Почти 1 800 голов КРС только на этой ферме. Всего таких в одном из хозяйств Глусского района три. До образцовых, конечно, не дотягивают. Коровники не самые новые, животные не самые чистые. Но ситуация сегодня и в сравнение не идет с тем, что было при прошлом директоре, - вспоминает одна из работниц, которая пожелала остаться анонимной. Даже устраиваться сюда не хотела из-за прежнего руководителя. Молва, что о нем ходила по хозяйству, подтверждалась состоянием скота.

Коровами в хозяйстве заинтересовалась и прокуратура Глусского района. А во время проверок обнаружили нестыковку с цифрами: на бумагах - классическая история мертвых душ, только с рогатым скотом.

У каждой коровы должна быть своя бирка с индивидуальным номером.Это, если хотите, и медкарта, и паспорт, по которому отслеживается вся жизнь животного. И когда бирки в хозяйстве отсутствуют, это уже повод обратить внимание правоохранителей. В этом не досчитались почти полтысячи голов крупного рогатого скота.

Сегодня экс-директора взяли под стражу. Его подозревают в превышении должностных полномочий. А конкретно, в даче незаконных указаний подчиненным, которые вносили недостоверные сведения о количестве скота в отчеты. Прокурору скажет, что он не виноват.

И это уже третье коррупционное дело в отношении экс-директора хозяйства. Новое возбудили 5 августа: утаил падеж более 40 коров. Два прежних возбудили в декабре (аналогичный эпизод) и в январе.

Ранее, в конце прошлого года в отношении него возбуждено уголовное дело также по части статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Предварительно было установлено, что данным должностным лицом давались указания подчиненным о сокрытии падежа не менее 395 голов крупного рогатого скота. В начале текущего года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им давались незаконные указания по разукомплектованию зерноуборочного комбайна. В настоящее время устанавливается, где эти детали используются, проводится предварительное расследование. Александр Дмитриев, заместитель прокурора Глусского района

А ведь о том, что падеж скота, как и потеря зерна или бесхозяйственность, сродни настоящей диверсии, не раз подчеркивал Президент. Сейчас, когда мир пугают голодом, а цены бьют рекорды, Александр Лукашенко неустанно повторяет и на совещаниях, и в командировках по регионам: "Потери в сельском хозяйстве недопустимы, ведь это наши деньги".

"Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации Президента (кого угодно подключайте) немедленно доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, то это и кормление, и содержание [в недоработках по этим вопросам]. Если они не могут сохранить молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать. Проверьте по этому критерию", - сказал Президент.

"Если не можете принять решение, доложите мне. Больше на эту тему я разговаривать не буду. И предъявляю уже требования Шведу и Герасимову [руководители Генпрокуратуры и КГК].Я уже о правительстве не говорю. Это их сфера деятельности. Они должны контролировать и направлять работу местных органов власти", - потребовал белорусский лидер.

Всего за последние полгода возбуждено до 300 уголовных дел, связанных с падежом скота. Общий ущерб оценивают в 350 тысяч рублей. И вот показательность коррупционного дела в отношении экс-директора хозяйства в Глусском районе. Не хочется заниматься морализаторством, но если бы вовремя сообщили о падеже скота и нашли вину сотрудников, да, заплатили бы штрафы, да, немалые, но это была бы не уголовная ответственность. А теперь подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.