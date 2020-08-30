Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды "Формулы-1"

Сотрудничество Миорского металлопрокатного завода с McLaren - командой "Формулы-1" - повысит узнаваемость молодого белорусского бренда на мировых рынках. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал замгендиректора предприятия. Это первый случай в истории партнерства отечественной компании с командой "Формулы-1". Логотипы завода появятся на носовой части болидов, а также на рукавах фирменной одежды сотрудников. Миорский металлопрокатный завод - предприятие стратегическое для района и важное для экономики всей страны. Как сегодня построена работа на экспорт, и какие рынки только предстоит открыть? Смотрите сегодня в "Главном эфире".