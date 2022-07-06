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Мир на грани голода: задача - максимально обеспечить продовольственную безопасность Беларуси
Тема продовольственной безопасности продолжает быть в топе мировых новостей. Запад активно нагнетает и умышленно обостряет ситуацию. При этом никакого внимания своим фермерам и аграриям, их проблемам они не уделяют. От слова совсем. Европейским чиновникам вообще все равно, что с людьми, что с ценами, как живут, чем живут. Все "демократические ценности" в одночасье обнулились, вскрыв истинную сущность Запада - лживую и лицемерную. Народ для них ничто. Дядюшка Сэм - все.
Мы видим, что происходит и к чему все это ведет, а потому задача - максимально обеспечить нашу продовольственную безопасность. А значит обеспечить высокие темпы заготовки кормовой базы и неукоснительно соблюдать агродисциплину при уборке. На этом постоянно акцентирует внимание Президент. Такие задачи перед аграриями поставил глава государства накануне во время совещания с правительством и губернаторами. Александр Лукашенко подчеркнет, что ситуация на продовольственном рынке - это шанс еще и хорошо заработать. В то время, когда весь мир стоит на грани реального голода, Беларусь будет с хлебом. Техника, топливо, удобрения. В наших хозяйствах есть все, чтобы уборочная прошла на высочайшем уровне. Потери недопустимы. Об эффективной работе АПК - Елена Витко.
Рентабельное животноводство
Мы находимся на территории молочно-товарной фермы Вьюновка. Отрасль развития производства молока, попутно занимаемся продукцией выращивания, т. е. откормом молодняка - бычков. В данном помещении находится 400 голов. Среднесуточный привес за июнь составил 1 кг 60 граммов.
Привес достойный, а значит и прибыль от животноводства ощутимая. Разведение крупного рогатого скота, а также производство молока для хозяйства "АгроМаз" - векторы приоритетные. Только за последние два года для выращивания бычков, например, построили 4 навеса. Всего же поголовье - более 5 тысяч. Почти 1200 из них - это дойное стадо. В сутки каждая буренка дает 21 литр молока экстра-класса. Такие щедрые белые реки начинаются с качественного корма.
Качественная кормовая база
Мы видим тимофеевку и клевер. Масса не колется, мягкая - здесь хорошая клетчатка, 20-22 %. А значит, будет хорошо перевариваться и хорошая молокоотдача.
Эту траншею заложили после первого укоса. И уже завтра стартует второй. Чтобы получить питательный микс, травы выращивают на площади в полторы тысячи гектаров. Убрать все нужно в оптимальные сроки, ведь корма - это база животноводства.
Об этом говорил и глава государства во время совещания с правительством и губернаторами, поставлены конкретные задачи.
Нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины. Разговор об этом недавно был в Орше. Недопустимо потерять темпы заготовки кормов как прочной базы животноводства. По-крестьянски скажу: умрите, но соберите эти травы, заверните в пленку или положите в траншею, если вы хотите, чтобы было чем зимой кормить скотину.
Обеспеченность кормами должна быть полуторагодичная. В хозяйстве "АгроМАЗ" заготовить планируют порядка 50 тысяч тонн. Такие объемы позволят не только прокормить собственное поголовье, но и заработать на излишках.
Планы амбициозные, выполнимые. Мы ежегодно увеличиваем объемы производства сельскохозяйственной продукции более чем 10 %. Животноводство тоже столько каждый год прибавляет. Мы это видим и по росту выручки, и по зарплате, и по заинтересованности людей работать.
Инвестиции в урожай
Эти же агродивиденды выводят предприятие (что в структуре машиностроительного гиганта) на новый уровень: инвестируют в современную технику и модернизацию.
К этому сезону в хозяйстве появился новый зерносушильный комплекс. Его мощность - 40 тонн в час. После доработки золотой урожай пойдет на хранение: есть две емкости, каждая на тысячу тонн. К слову, первое зерно сюда поступит уже на следующей неделе.
Ставка на озимые культуры
Первым делом комбайны выйдут в поля с озимым ячменем. Культура пусть и новая для местных аграриев, но перспективная. Площади решили увеличить в два раза - до 500 гектаров.
"Во-первых, это ранние сроки уборки. Во-вторых, это первая солома. В-третьих, освобождаются поля. В четвертых, и самое важное, наверное,- это ценная культура для приготовления комбикормов собственного производства", -говорит Евгений Пилецкий.
Ячмень, пшеница и тритикале - ставку неизменно делают на озимый клин: культуры наиболее устойчивые и урожайные. Это, например, наливные колосья ржи.
Колос выполнен полностью, состояние хорошее. По заболеваниям тоже вопросов нет. В полной мере внесен комплекс азотных удобрений, гербицидные, фунгицидные обработки. Поле будет не менее 50 центнеров с гектара.
Вес хлебного каравая в хозяйстве ожидают почти 5 тысяч тонн. А если добавить кукурузу - все 7. Янтарные початки предстоит собрать с 200 гектаров.
На данном этапе развития кукурузы высота ее около 2 метров. Это не предел, еще вырастет на метра полтора. На каждом растении ожидаем по 2 полноценных початка. Потому что в кукурузе не столько высота важна, сколько озерненность.
Задача - не допустить потерь
На счету каждое зернышко. Рапс, кукуруза, колосовые. В период уборочной потери недопустимы. Об этом говорил и Президент. Удобрения, техника, топливо - для высокого результата есть все. Оттого и спрос за качество жатвы серьезнейший.
Потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия, по большей - как преступление. Хватит шутить.
Александр Лукашенко потребовал, чтобы кадры на местах были мобилизованы на 100 процентов. "Никакой расхлябанности и очковтирательства. Полная слаженность и порядок. Подчеркиваю, по законам военного времени. Идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика - все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь. Будет в закромах что - любую войну выдержим, не дай бог, конечно.
Вопросы продовольственной безопасности
И пока весь мир находится на грани реального голода, Беларусь будет с хлебом. Сельскохозяйственный кластер у нас развивают десятилетиями. И пусть некоторые пытались критиковать, последние события все расставили по местам. Собственное продовольствие сегодня - жизненно необходимо.
Правильная позиция в чем? Что мы должны обеспечить качественную уборку урожая. И не надо торопиться что-то продавать. Надо оставить что-то для себя. Надо хорошие хранилища иметь. У нас когда-то были проблемы с яблоками. Поэтому для себя оставлять надо. Этот год, а что следующий? Поэтому вопрос продбезопасности - это вопрос нацбезопасности страны.
И пока белорусский опыт эксперты ставят в пример мировому сообществу, западные закрома заметно пустеют. Мазать на хлеб им остается разве что санкции.
Когда инфляция в еврозоне по некоторым странам уже достигает 18 %, а, по последним данным, и 20 % в Эстонии, тот уже действительно можно говорить о полноценном надвигающемся кризисе на западные страны уже по всем фронтам, потому что продукты питания становятся дороже. Обеспечение продуктами, то у населения не остается денег на то, чтобы обеспечивать какие-то свои другие потребности для того, чтобы создавать платежеспособный спрос внутри западных стран. Соответственно из-за подорожания продуктов питания, из-за сложности логистики экономика западных стран Евросоюза в целом и США в целом может оказаться просто на грани такого полноценного коллапса.
У каждого, видимо, свое понимание "политики с заботой о людях". Свой путь выбрала и Беларусь: грамотно и по-хозяйски подходить к каждому вопросу. И, конечно, трудиться. Аграрии следуют золотому правилу и знают, сколько стоит "зерно независимости".
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