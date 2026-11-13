Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной. С 30 на 31 октября 2026 года произошел конфликт между правительством и президентской властью в Польше за Конституционный трибунал. Продолжается украинская трагедия, и Республика Беларусь в полной мере выполняет свою гуманитарную миссию.

Как китайские бизнесмены оценивают ситуацию с точки зрения безопасности и в Европе, и Беларуси, ответил гендиректор Шанхайской промышленно-торговой компании Андрей Сюй в "Актуальном интервью".

Он заметил, что Беларусь находится в центральной части Европы. Ей было бы легко одновременно вести диалог с Польшей, Германией, Россией, Китаем, Украиной, Турцией, Норвегией, Швейцарией и Финляндией. Но, к сожалению, пока в отношениях со многими странами Западной Европы больше холода, чем тепла.

"Политическая проблема в Польше как приграничного государства с Беларусью сильно мешает политической жизни Беларуси. Проблема в Украине - особенно. Прошло четыре года войны между Россией и Украиной. Это сильно мешает национальной экономике Беларуси. Хотя бы санкции. Это уже большой минус", - сказал гость интервью.

Андрей Сюй

Гендиректор Шанхайской промышленно-торговой компании призвал не забывать, что Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз призывал к диалогу между Российской Федерацией и Украиной, приглашал Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минск. По мнению собеседника, Александр Лукашенко хочет создать мирную жизнь. "Белорусы играют большую роль в будущем мирном диалоге между Россией и Украиной", - уверен он.

Китайский бизнесмен также в ходе беседы обратил внимание, что введенные Западом санкции в отношении Беларуси для китайских экспортеров - большой шанс. Западные товары, технологии, оборудование в Россию и Беларусь пока доставить невозможно, а китайские товары, инновационное оборудование, включая автомобили, могут поступать бесшовно.

"Китай уже работает совместно с Беларусью в рамках БЕЛДЖИ. В будущем, может быть, наладим работу Dongfeng, Hongqi, Changan, Xiaomi. В Беларуси существуют хорошие географические точки. При стабильных отношениях любой товар, производящийся на территории белорусского государства, можно экспортировать на Запад - в Польшу, Центральную, Восточную и Северную Европу, Россию, Центральную Азию, Украину. Беларусь - очень хорошее место. Кто выбрал быть здесь, тот победил", - подчеркнул Андрей Сюй.

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