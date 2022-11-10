Мировая финансократия повысила ставки - как белорусы избежали западни?

Зачем ФРС США и Банк Англии повышают процентные ставки? Массовые увольнения, банкротство компаний - это сейчас новая реальность для жителей стран Запада. Как мы смогли избежать экономических просчетов и не попасть в финансовую западню? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" прямо сейчас.

Сегодня поговорим о мировой экономике и наших ориентирах. Последние решения Федеральной резервной системы США и Банка Англии говорят о скором начале глобального экономического обвала. Так, 2 ноября ФРС США шестой раз с начала года повысила базовую процентную ставку. Решение принято якобы для борьбы с инфляцией. 3 ноября Банк Англии также решил поднять ключевую ставку - сейчас она находится на максимуме за последние 30 лет.

Следом, как карточный домик, посыпались и другие страны Запада.

Экономисты МВФ и университета Джонса Хопкинса винят во всем искусственную безработицу из-за локдаунов. Именно она спровоцировала отложенный эффект большой инфляции в 2022 году.

А помните, как все критиковали Президента за свой белорусский путь борьбы с ковидом? Сегодня мы бы имели не экономику, а решето - разбитые предприятия, дефицит бюджета, невыплаты зарплат, пенсий, невозможность обеспечения безопасности нашей страны в условиях усиления группировки НАТО на наших границах. Народ в нужде, армия в упадке - легкая добыча для Запада, не правда ли?

Но у руководства нашей страны под контролем каждая отрасль, каждое предприятие, цены и ассортимент на полках магазинов, складские запасы.

А что в мире? Эксперты в открытую заявляют, что дальнейшее увеличение ставок может спровоцировать массовые увольнения и сильный экономический спад во всем мире.

Такое уже было в истории. Вспомним финансовый кризис 2008 года. Начиналось все так же: резкое повышение процентных ставок ФРС, банкротство банков и предприятий.

Сейчас мировая финансократия повысила ставки - пытается спровоцировать тотальное банкротство не столько частных компаний, сколько целых государств, а потом за бесценок скупить их.

А теперь вспомним прозорливые решения руководства нашей страны о выплате внешних долгов не в иностранной валюте, а в белорусских рублях. Тем самым мы защитили себя от финансового коллапса.

Британский журнал Economist уже в открытую признает: высокая инфляция застала врасплох Запад из-за ошибочных прогнозов МВФ и ФРС. Последняя, говорят даже, "села в лужу". А именно: не учла негативные эффекты от пустой раздачи денег. И здесь как не упомянуть слова Президента, что нам не надо "вертолетных денег" - свои деньги надо заработать!

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, в Германии в сентябре обанкротились более 760 фирм. А к концу года их станет больше: плюс 40 % банкротств к 2021 году.

На фоне ожидаемой безработицы население Запада стало экономить - прибыль Amazon упала на 10 %. Это вызвало обвал акций пяти IT-гигантов.

Крупнейший мировой банк Credit Suisse заявил о планах уволить к 2025 году 9 тысяч сотрудников, в четвертом квартале этого года уже будет выброшено на улицу 2 700 человек.

Представьте, что бы было у нас, если бы вот так увольняли массово людей? Забастовки, протесты, крикливые лозунги, бархатные революции...

Руководство Беларуси не только не сокращает людей, а делает подарки к 7 Ноября - открывает объекты, создает новые рабочие места. На прошедшей неделе Президент открыл современное предприятие БНБК - уникальное на постсоветском пространстве - это не только технологическая продукция, но и новые высокодоходные рабочие места.