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Мировая стоимость риса рекордно взлетела
Биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. К началу этой недели тайский белый рис подорожал до 572 долларов за тонну, что стало наибольшим значением с апреля 2020 года, пишет Bloomberg. Таким образом, прирост за последние две недели составил 7 %. Эксперты связали подобную динамику с запретом властей Индии вывозить из страны все виды риса, за исключением одного сорта. Усугубляет ситуацию и продолжительная засуха в Таиланде, где также пострадал местный урожай. Эксперты допускают, что тенденция удорожания сохранится в среднесрочной перспективе.
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