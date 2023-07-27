Мировая стоимость риса рекордно взлетела

Биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. К началу этой недели тайский белый рис подорожал до 572 долларов за тонну, что стало наибольшим значением с апреля 2020 года, пишет Bloomberg. Таким образом, прирост за последние две недели составил 7 %. Эксперты связали подобную динамику с запретом властей Индии вывозить из страны все виды риса, за исключением одного сорта. Усугубляет ситуацию и продолжительная засуха в Таиланде, где также пострадал местный урожай. Эксперты допускают, что тенденция удорожания сохранится в среднесрочной перспективе.