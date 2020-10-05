Мировое производство молока ускорится и в ближайшие 9 лет будет расти в среднемна 1,5 % в год, до почти миллиарда тонн к 2029. Таков прогноз ООН. Эксперты считают, к 2029 году более 30 % мирового производства будет приходиться на Индию и Пакистан, около трети мирового поголовья окажется в Африке, что составит порядка 5 % мирового производства молока. А Новую Зеландию, где в последние годы шел очень медленный рост молочного производства, в 2029 ожидает большая неопределенность, так как основной объем молока экспортировался. А пандемия разрушила торговые цепочки.