Мировое производство пластика снизилось впервые за 12 лет. В 2020-м оно сократилось на 0,3 % до 367 млн тонн пластика из-за пандемии и связанных с ней санитарных ограничений. По словам экспертов, такой скачок вниз в пластиковой сфере случился всего третий раз после окончания Второй мировой войны. В 2020 рост выработки пластика был зафиксирован только в Китае и составил 1 % от объема, производимого в Поднебесной.