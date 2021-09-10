Мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти на 10,8 %

Мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти почти на 11%, с ежегодным приростом почти в 1,5 процента. Согласно прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, потребление рыбы в этом десятилетии должно также увеличиться на 6 % - до 21 кг на человека в год. Сегодня этот показатель составляет 20 килограммов.