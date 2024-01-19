Мировой авторынок вырос: продано более 90 млн машин, какая страна в лидерах по продажам

Мировой авторынок в 2023 году вырос на 11 процентов, продано свыше 90 миллионов легковых авто. Подсчитали аналитики. Лидером остается Китай, где было реализовано рекордное число машин - это почти 30 миллионов. Основным локомотивом такого спроса эксперты называют внушительные скидки от производителей и дилеров. Почти вдвое меньше авто относительно Китая продали в США, однако Штаты остаются на второй строчке. Авторынок Восточной Европы вырос более чем на четверть, восстановлению спроса в этом регионе способствует улучшение поставок.