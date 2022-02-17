Мировой рынок электромобилей в 2021 году удвоился за счет Китая

Мировой рынок электромобилей за год удвоился за счет Китая. По подсчетам аналитиков, в 2021 в мире было продано 6,5 млн электрокаров, каждый второй из них был приобретен жителем Поднебесной. Вместе с тем на мировом рынке электромобилей по-прежнему лидирует Tesla с долей 14 %. Volkswagen Group занимает второе место с долей рынка 12 %. По словам экспертов, спрос на экологичные авто на протяжении года оставался высоким, и их могло бы быть продано гораздо больше, но помешала нехватка компонентов, вызванная перебоями в поставках из-за пандемии.