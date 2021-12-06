Мировой рынок смартфонов вырастет на 5 % к концу года. Такой прогноз дают международные аналитики. Эксперты отмечают быстрорастущий сегмент на рынке умных телефонов: это аппараты с поддержкой 5G. Ожидается, что в этом году устройств нового поколения будет отгружено на 17 % больше, чем в прошлом. Средняя цена смартфона 5G сегодня в среднем 643 доллара, за год рост стоимости составил 2 процента, средняя же цена телефона с поддержкой 4G дешевле в три раза - 204 доллара, за год эти трубки подешевели на четверть.