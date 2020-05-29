Мировой рынок туризма в 2020 году снизится на 70 % из-за пандемии коронавируса. Таков прогноз Всемирной туристической организации. Также организация прогнозирует возобновление авиаперелетов к сентябрю, если распространение коронавируса к тому времени удастся взять под контроль, а до того речь будет в основном идти о наземных туристических поездках.



