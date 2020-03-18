Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 года, считают эксперты. Коронавирус сильно ударит по экономике многих стран. Мы следим за ситуацией на российском валютном рынке, который влияет на курс белорусского рубля. Очередной виток обрушения нефтяных котировок, пробивших отметку 31 доллар за баррель Brent, подбросил курс доллара на МосБирже выше 75 рублей, а евро - выше 84. С нами на связи Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".