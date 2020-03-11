Мировые рынки подсчитывают убытки после рекордного обвала цен на нефть

Вчера мир пережил черный понедельник: ситуация на нефтяном рынке вызвала эффект домино. Фондовые рынки в рекордном падении. Инвесторы с них массово убегают.



Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5 %.



Европейские индексы обвалились в среднем на 6 %.



Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 5 % (5,1 %).



Австралийский S&P обвалился на 7,3 %.



Ближайший к нам польский фондовый рынок рухнул на 8 %. В Беларуси фондовый рынок не сформирован, но не почувствовать последствий в гиперзависимой мировой экономике у нас наверняка не получится. Вопрос глубины этого влияния.



Отыграет ли нефть утерянные значения? Как будет реагировать белорусский рубль? И являются ли падения мировых рынков от США до Азии предвестниками нового мирового кризиса? Оценим экономические реалии вместе с экспертами.



