3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мировые рынки подсчитывают убытки после рекордного обвала цен на нефть
Вчера мир пережил черный понедельник: ситуация на нефтяном рынке вызвала эффект домино. Фондовые рынки в рекордном падении. Инвесторы с них массово убегают.
Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5 %.
Европейские индексы обвалились в среднем на 6 %.
Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 5 % (5,1 %).
Австралийский S&P обвалился на 7,3 %.
Ближайший к нам польский фондовый рынок рухнул на 8 %. В Беларуси фондовый рынок не сформирован, но не почувствовать последствий в гиперзависимой мировой экономике у нас наверняка не получится. Вопрос глубины этого влияния.
Отыграет ли нефть утерянные значения? Как будет реагировать белорусский рубль? И являются ли падения мировых рынков от США до Азии предвестниками нового мирового кризиса? Оценим экономические реалии вместе с экспертами.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов