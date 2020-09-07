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Мировые центробанки в июле снизили закупки золота в 3 раза
Мировые центробанки в июле снизили закупки золота для пополнения золотовалютных резервов по сравнению с июнем в 3 раза - до 8,8 тонны золота. Аналитики отмечают, это минимальное месячное значение с конца 2018 года. По объемам закупок, как и все последние месяцы, лидировала Турция. По оценкам экспертов, она приобрела 19,5 тонн золота. Абсолютными лидерами по продажам этого металла в июле стали Узбекистан (страна продала 11 тонн) и Монголия (реализовала 6 тонн золота).
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