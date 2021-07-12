Мировые цены на еду снизились впервые за год.



В июне наблюдаем индекс минус 2,5 % по сравнению с маем. При этом он все еще почти на 34 % выше, чем в 2020. Данные приводит ФАО



В организации заявили, что снижение обусловило падение цен на растительное масло, зерно и в меньшей степени на молочные продукты. Это позволило компенсировать повышение цен на мясо и сахар.







