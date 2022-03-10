Мировые цены на нефть продолжают бить рекорды. 9 марта сырье марки Brent торговалось за 130 долларов за баррель. Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против России поддерживают котировки на максимальных уровнях с 2008 года. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.